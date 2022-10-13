«У нас уже есть пленные российские мобилизованные» – Данилов

13.10.2022  16:13 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

На сегодняшний момент в украинском плену уже якобы имеются военнослужащие РФ, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На сегодняшний момент в украинском плену уже якобы имеются военнослужащие РФ, которые были призваны...

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«Часть из этих мобилизованных уже находятся у нас в плену. Мы приветствуем тех людей, которые имеют разум быстро принимать такое решение и сдаваться в плен», – сказал Данилов.

Он пообещал, что сдавшиеся в плен «рано или поздно вернутся домой живыми».

Данилов также съязвил, что «количество людей, которые сбежали с территории Российской Федерации, не имея желания воевать, на сегодняшний день почти в два раза превышает количество людей, которых они мобилизовали».

Как известно, СМИ неоднократно публиковали свидетельства зверских пыток, которым подвергаются российские военнослужащие в украинском плену, а также мирное население, которое ВСУ обвиняют в сотрудничестве с РФ.

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