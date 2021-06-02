У НАТО есть злонамеренные планы в отношении РФ – Лавров

02.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Провокационные действия НАТО вроде масштабных учений близ российских границ ведут к дальнейшей конфронтации и свидетельствуют о наличии у Запада агрессивных замыслов в отношении РФ.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военные учения, которые сейчас резко возросли по количеству, качеству, по насыщенности тяжелой техникой, по количеству стран, которые в них участвуют, и по географическому приближению вплотную к нашим границам – это отнюдь не способствует нормальным разговорам и согласованию усилий по решению общих для всех проблем.

Мы уже не один год предлагаем Североатлантическому альянсу договориться о конкретных мерах деэскалации», – сказал Лавров.

Среди этих мер он назвал договор о дистанции, ближе которой российские и натовские самолёты и морские суда не будут приближаться друг к другу, а также согласование дистанции, на которую учения НАТО и России будут отведены от линии соприкосновения в Донбассе.

Также министр заявил, что Россия готова обсуждать спорные и проблемные вопросы с НАТО, однако Запад в ответ только нарушает ранее достигнутые договорённости.

«Наши инициативы на столе. Если кто-то видит в позиции РФ какие-то далеко идущие, опасные замыслы, то мы эти замыслы готовы обсуждать. А НАТО на это не готово.

И когда нас зовут возобновить деятельность совета России-НАТО – да, мы готовы. Но пускай, прежде всего, военные начнут разговаривать о том, какая сейчас реальная ситуация на Земле. В том числе с учётом грубейшего нарушения нашими натовскими коллегами договорённостей, заключённых в конце девяностых годов, что НАТО не будет размещать существенные военные силы на территории новых членов. Это всё давно забыто и нарушено – и в Прибалтике, и в Норвегии на постоянной основе располагаются вооруженные силы Североатлантического альянса…

Вывод очень простой – значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении РФ. Я хочу ошибаться, но для того, чтобы проверить, насколько искренние западники в готовности налаживать отношения с РФ, нужны конкретные дела. На столе конкретные предложения – конкретных ответов мы пока не видели», – добавил дипломат.