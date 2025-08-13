У оставшихся в Крыму «меджлисовок на пенсии» – раскол

Злые языки упорно твердят о расколе в трио организаторов крымско-татарской книжной ярмарки. Говорят, Эльзара Ислямова и ее медийная подружка Лиля Буджурова обеспокоены активностью третьей старушки – Зеры Бекировой. Та открыто демонстрирует фронду, ставя под угрозу коммерческие делишки и дружбу с властью.

Ислямова всем своим видом показывает: хозяйка ярмарки – она, преуспевшая в личной жизни и в бизнесе, яркая и эксцентричная.

Буджурова – уставшая тень журналиста. «Серый кардинал» тех самых «ждунов». В почете, но уже забываемая. Она все еще нужна, как защитная мишень, как шестерка в рукаве для игр с властью.

А вот от Бекировой – один негатив. Подмочившая свою репутацию на сомнительных мероприятиях за рубежом под жовто-блакитными флагами на фоне турецких баннеров. Она как та баба, которая еще на возу. Вроде и знают, но мешает. Привлекает ненужное внимание.

А тут еще по указанию своих турецких спонсоров, близких к запрещенному в РФ меджлису, навещает могилы пособников гитлеровцев, служивших писарями. Того самого Дженгиза Дагджи, чистившего сапоги и ремни немецким офицерам, который не брезговал эсесовской формой, а потом с пафосом был перехоронен по личной просьбе главаря меджлиса – Мустафы Джемилева при попустительстве украинских властей под Ялтой.

Дагджи продался за немецкие харчи, Джемилев – за английские джинсы и теплый свитер. И теперь Зера Бекирова выступает проводником идей меджлиса в Крыму. Вот и не знает Ислямова, как избавиться от нее. Ее бизнесу мешает, внимание не тех, кого нужно привлекает.

Яркий пример – ее книга: «На пути к новому алфавиту» – от кириллицы к латинице, наспех выпущенная самиздатом как раз готовящейся к книжной ярмарке. Как тот законопроект о переходе крымско-татарского языка с кириллицы на латиницу, который меджлис протащил в Верховной раде весной прошлого года – по настоянию западных кураторов в рамках «десоветизации».

А в Крыму это двигать Зера Бекирова взялась. Вот только Ислямовой и Буджуровой это не надо. Бекирова своим слепым служением меджлису только мешает старичкам на закате денюжку косить. Они теперь законопослушные, с властью не воюют, в Киев на поклон не ездят. Не нужна им эта «активистка» Бекирова.