У Поклонской потёк лёд от Шмыгаля

06.03.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Пиарщики Натальи Поклонской, развившие активность по написанию заявлений от лица своей шефини по всем возможным поводам, не смогли обойти стороной свежее выступление нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды в Крым.

«Знаю, что Шмыгаль – мужчина деловой, въедливый технократ, а не уличный горлопан. Думаю, получится договориться по воде – не через выступления на ток-шоу, а через долгие и секретные переговоры… Мы же оба украинцы, только я гражданка России, а он – Украины. Как Президент Украины, он обязан заботиться обо всех украинцах – даже тех, кто находится за пределами страны… Между нами тает лёд», – говорится в утреннем заявлении Поклонской.

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Близкий к бывшему куратору украинского направления Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков, напротив, выступил с далеко не оптимистическим комментарием по поводу слов Шмыгаля.

«Качают тему. Демонстрируют, что готовы. Выторговывают переписывание Минских соглашений», – объяснил эксперт суть слов нового украинского премьера.