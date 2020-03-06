06.03.2020, Симферополь, Виктор Орлов
 
Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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У Поклонской потёк лёд от Шмыгаля




Пиарщики Натальи Поклонской, развившие активность по написанию заявлений от лица своей шефини по всем возможным поводам, не смогли обойти стороной свежее выступление нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о возможности подачи воды в Крым.

«Знаю, что Шмыгаль – мужчина деловой, въедливый технократ, а не уличный горлопан. Думаю, получится договориться по воде – не через выступления на ток-шоу, а через долгие и секретные переговоры… Мы же оба украинцы, только я гражданка России, а он – Украины. Как Президент Украины, он обязан заботиться обо всех украинцах – даже тех, кто находится за пределами страны… Между нами тает лёд», – говорится в утреннем заявлении Поклонской.

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Близкий к бывшему куратору украинского направления Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков, напротив, выступил с далеко не оптимистическим комментарием по поводу слов Шмыгаля.

«Качают тему. Демонстрируют, что готовы. Выторговывают переписывание Минских соглашений», – объяснил эксперт суть слов нового украинского премьера.

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