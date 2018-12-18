18.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Религия, Украина, Церковь
Просмотров:

У Порошенко анонсировали следующий шаг по ликвидации канонической церкви

Верховная рада должна принять законы о принудительном переименовании канонической Украиснкой православной церкви.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы администрации президента Ростислав Павленко, до сих пор курирующий религиозные вопросы от имени АП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам экс-чиновника, создана “конституированная новая независимая православная церковь”, что якобы “утверждено и юридически, и соборно, и молитвенно”.

“Это меняет всю логику того, что происходит сейчас в канонической жизни Украины. Идет речь о том, что создана православная церковь Украины, православная церковь украинской земли, в территории международно признанных границ”, – Павленко.

При этом он заметил, УПЦ является частью Русской православной церкви.

“Более того, лидер того государства, Владимир Путин, их называет прямо – Русская православная церковь на Украине. Ну, если так идет речь, то нужно теперь привести светскую сторону, юридическую сторону, в соответствии с тем, что произошло в субботу. Должны быть утверждены законы. Один из них о названии, приведении его в соответствие, а второй, очень важный, относительно механизмов так называемой юрисдикции», – заявил Павленко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшую субботу на Украине создали новую церковь во главе со выходцем из раскольнического «киевского патриархата» Епифанием Думенко, считающимся «правой рукой» преданного анафеме Русской Православной Церковью Михаила «Филарета» Денисенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть