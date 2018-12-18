У Порошенко анонсировали следующий шаг по ликвидации канонической церкви

18.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Верховная рада должна принять законы о принудительном переименовании канонической Украиснкой православной церкви.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы администрации президента Ростислав Павленко, до сих пор курирующий религиозные вопросы от имени АП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экс-чиновника, создана “конституированная новая независимая православная церковь”, что якобы “утверждено и юридически, и соборно, и молитвенно”.

“Это меняет всю логику того, что происходит сейчас в канонической жизни Украины. Идет речь о том, что создана православная церковь Украины, православная церковь украинской земли, в территории международно признанных границ”, – Павленко.

При этом он заметил, УПЦ является частью Русской православной церкви.

“Более того, лидер того государства, Владимир Путин, их называет прямо – Русская православная церковь на Украине. Ну, если так идет речь, то нужно теперь привести светскую сторону, юридическую сторону, в соответствии с тем, что произошло в субботу. Должны быть утверждены законы. Один из них о названии, приведении его в соответствие, а второй, очень важный, относительно механизмов так называемой юрисдикции», – заявил Павленко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшую субботу на Украине создали новую церковь во главе со выходцем из раскольнического «киевского патриархата» Епифанием Думенко, считающимся «правой рукой» преданного анафеме Русской Православной Церковью Михаила «Филарета» Денисенко.