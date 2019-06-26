У Порошенко гвалт: к видному порохоботу пришли с обысками по уголовному делу

26.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

К бывшему советнику экс-президента Украины Петра Порошенко – Юрия Бирюкова пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявили в пресс-службе политпартии “Европейская Солидарность”, которую возглавляет Порошенко.

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В партии указали на “обыски у кандидата в народные депутаты от “Европейской Солидарности”, известного в прошлом волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня”.

В политсиле уточнили, что обыски проходят по решению суда.

При этом в партии назвали это “циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам”.

В свою очередь, в ГБР подтвердили обыски у Бирюкова.

“Сегодня, 26 июня, в 16.00 состоится брифинг директора Государственного бюро расследований Романа Трубы о проведении обысков по местам жительства должностных лиц Министерства обороны Украины, местами расположения служебных и офисных помещений. В брифинге примут участие Руслан Марчук, директор Киевского территориального управления ГБР, которое осуществляет досудебное расследование по этому производстве, представители Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины и Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины “, – сказано в сообщении ведомства.

Прокомментировал ситуацию и украинский юрист Андрей Портнов, по заявлению которого против Порошенко возбуждено несколько уголовных производств.

“Партия Порошенко жалуется на обыски у его бывшего советника Бирюкова и заявляет о реванше. Это не реванш. Это Вам, Петр Алексеевич, от меня привет. Фабула уголовного дела простая – вы крали бюджетные деньги и зарабатывали на поставках бронежилетов, из корыстных побуждений снабжая украинских солдат некачественными средствами защиты.

Вы усиливали врага и подрывали обороноспособность Украины. В этом уголовном деле Вас и руководство Вашего Министерства Обороны ждёт ещё пару десятков неприятных сюрпризов. Не переключайтесь”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Ранее украинские СМИ раскопали, что до того, как на волне Майдана попасть на госслужбу, Бирюков вместе со своей женой занимался отправкой украинок в секс-рабство за границу через принадлежащее ему турагентство.