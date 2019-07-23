У Порошенко хотят подобрать Ляшко с Тягнибоком и расшатать Украину

23.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В планах экс-президента Украины Петра Порошенко создание мощного протестного движения в стране, в том числе и в парламенте, где партия «Слуга народа» получает абсолютное большинство после досрочных выборов.

Об этом «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к окружению Порошенко, ранее обратившегося к лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку с призывом «обуздать эмоции» и объединиться на «на европейской и евроатлантической платформе»,— говорится в официальном заявлении господина Порошенко.

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Собеседник издания говорит, что в этом движении найдется место не только Вакарчуку, но и, например, Олегу Ляшко и Олегу Тягнибоку, чьи партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

«Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха. Скоро президент и то правительство, что сформируют под него, столкнутся с постоянным протестом. И в Раде, и на улице. Им просто не дадут работать, их решения будут саботироваться до тех пор, пока Зеленский сам не распустит Раду и не объявит досрочные выборы»,- говорят в окружении Порошенко.

По закону избранная на досрочных выборах Рада не может быть распущена в первый год работы, но это время, надеются у Порошенко, разочарованные избиратели сами присоединяться к протестам против новой власти.

Как сообщал ПолитНавигатор, у Порошенко напуганы возможным союзом Вакарчука и Зеленского и называют его грустным сценарием.