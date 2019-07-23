23.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Украина
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У Порошенко не обнаружили на Украине голодающих

На Украине нет голодающих – те, кто говорит о голоде, живут в трехэтажных особняках и разъезжают на дорогих автомобилях.

Об этом в эфире телеканала ATR заявила кандидат в депутаты Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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№5 в партийном списке заявляет, что те, кто находится в сложном финансовом положении, не критикуют власть, а идут работать.

«Вы видите голодных людей в Украине? Покажите! Скажите и будем конкретно помогать. У меня принцип – если вокруг есть бедные люди, я помогу в меру своих возможностей. Но почему-то я вижу людей, которые критикуют и говорят об обнищании, но живут в трехэтажных домах и ездят на дорогих автомобилях. Бедные люди как раз очень четко ищут возможность заработать деньги. И я не говорю, что бедности как таковой нет – это те вопросы, которые нужно решать», – заявила Федина.

Ранее она сокрушалась, что в полный рост встает «пятая колонна и московская орда».

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