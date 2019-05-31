Съезд обновлённой партии Порошенко прошёл под душераздирающие бандеровские стенания

31.05.2019, Киев, Владимир Гладков

С 21 апреля и по сей день Львов пребывает в трауре из-за произошедшей «зрады» всеукраинского масштаба – сокрушительного провала Петра Порошенко на выборах президента.

Если бандеровцы срочно не консолидируются и не покажут зубы, «московская орда» загонит «незалежную» в землю.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в ходе съезда обновлённой партии Порошенко «Европейская солидарность» заявила председатель Всемирной федерации украинских лемковских объединений, «голос львовского Евромайдана» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Слава Украине! Когда-то Степан Бандера сказал, что придёт время, когда один скажет: «Слава Украине» и миллионы отзовутся: «Героям слава». Сегодня это официальное приветствие моей страны и моей армии.

Я со Львова, и у нас с 21 апреля (второй тур выборов – ред.) во Львове льёт дождь. Он ещё ни на день не остановился. Такое ощущение, что сама природа плачет по тому, что случилось, когда украинцы решили собственными руками уничтожить себя и своё украинское государство», – печалится бандеровка.

«Если мы не покажем зубы и не защитим нашу страну и все наши достижения, реваншисты, пятая колонна и московская орда сделают всё возможное, чтобы запихнуть нас назад под землю», – мрачно предрекает Федина.