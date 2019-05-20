У Порошенко обвинили нового президента в нарушении Конституции
Только вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский сразу же нарушил Конституцию страны.
Об этом в своем блоге заявил депутат Верховной рады, член фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Бригинец, очевидно, имел в виду, что нарушение состоит в том, что Зеленский с трибуны Верховной Рады объявил о роспуске парламента.
«Президент-рекордсмен установил рекорд не только по перекрытию улиц, но и по скорости нарушения Конституции», – написал Бригинец.
Его сообщение вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков.
«А три года без коалиции – это, бл…, не преступление?», – написал в комментарии Александр Небеда, имея в виду, что состоявшая из БПП и «Народного фронта» коалиция не имела парламентского большинства в Раде.
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