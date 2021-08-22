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22.08.2021 22:34 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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У Порошенко обвиняют «шута» в провале переговоров с Меркель

Новости УкраиныВстреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель прошла впустую для...

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель прошла впустую для Киева – украинский лидер не выпросил ни оружия, ни членства в НАТО.

Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат киевского горсовета Сергей Таран от партии Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На итоговой пресс-конференции Зеленского и Меркель не прозвучало никакой конкретики ни по транзиту газа через Украину, ни по инвестициям в энергетику», – сетует депутат.

Больше всего Тарана возмутило, что лидеры государств не стали обсуждать «компенсацию», которую Германия якобы должна предоставить Украине за постройку «Северного потока-2».

«Но главное – не прозвучало ни одного упоминания о компенсаторах в сфере безопасности через Северный поток -2, как то ослабление позиции Германии относительно предоставления Украине ПДЧ по НАТО, определение дат европерспективы Украины, или хотя бы продажа Украине летального оружия.

Но в принципе, все ожидаемо. Ибо когда твоей страной управляют шуты, нечего удивляться, что твою страну в мире не воспринимают всерьез», – резюмировал Таран.

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