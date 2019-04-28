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28.04.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Колониальная демократия, Общество, США
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У Порошенко признали противоречия с Западом по Донбассу

Возобновление Украиной пенсионных выплат на территории ДНР и ЛНР требуют от «незалежной» и её западные кураторы, однако далеко не все министерства в Киеве поддерживают такую инициативу.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Таким образом он прокомментировал критику посла США Мари Йованович касательно отсутствия выплат украинским правительством пенсий и социальных пособий жителям республик Донбасса

«Это, во-первых, не новая позиция, и далеко не только посольства Соединённых Штатов. Многократно эти вопросы поднимал и Хьюг Мингарелли, посол Европейского Союза и это, фактически, позиция всех наших партнёров, без исключения.

Да, мы разделяем эту позицию, и дискуссия с теми ведомствами, что отвечают в нашем государстве, в частности, за пенсионные выплаты, продолжаются с первого дня, фактически, образования нашего министерства.

Но уже нечего скрывать, внутри Кабинета министров точки зрения, я бы сказал, полярные», – сказал чиновник.

Напомним, ранее в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин допустил, что пенсионеры из республик Донбассе после получения паспорта РФ смогут получать российскую и украинскую пенсию.

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