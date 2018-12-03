03.12.2018, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Провокации, Россия, Украина
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У Порошенко рассказали, что РФ потребует за задержанных моряков ВМСУ

В кругах, близких к украинской власти, уверяют, что будут бороться за освобождение моряков ВМСУ, задержанных российскими пограничниками после попытки прорваться в Азовское море.

Об этом, ссылаясь на источник в парламентской фракции правящей партии “Блок Петр Порошенко”, пишет “Коммерсант”.

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Собеседник издания заверил, что «Украина, безусловно, будет бороться за освобождение моряков», но при сказал, что перспективы этого дела непросты.

«Мы понимаем, что Россия в обмен потребует не только освобождения и выдачи ей арестованного в Херсоне бывшего главы агентства “РИА Новости – Украина” Кирилла Вышинсокго, но и других своих граждан. По заявлениям, звучащим с российской стороны, в этом списке может быть до 40 человек», — сказал соратник Порошенко.

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