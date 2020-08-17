У Порошенко требуют срочно свергать Лукашенко ради новой Речи Посполитой

17.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Белорусские майданщики должны якобы срочно свергнуть президента Александра Лукашенко, чтобы построить новую Речь Посполитую или Великое княжество Литовское.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Верховной рады, глава межфракционного объединения «За демократическую Белоруссию» Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский политик призвал к забастовке белорусских рабочих, подчеркнув, что свергнуть Лукашенко нужно в ближайшие пару недель.

«Должны стоять все предприятия, вообще все, что можно, должно остановиться. То есть у Лукашенко не должно остаться вообще никакого выбора, вообще никакого выбора что делать. То, что там уже поплыли элиты – вчера мы видели, что посол в Словакии, бывший помощник Лукашенко, будут и следующие. Впереди следующие, поверьте мне. Главное им показать, что народ не останавливается и вам нужно додавить.

Он это хочет все как-то тихо затянуть в осень, что выдумаете о Лукашенко – он будет каких-то свозить бюджетников, митинг на митинг, он будет что-то рассказывать и тянуть это все дело в осень. А там холодно, дожди, люди устанут – ну сколько можно ходить. Вот он надеется на этом и проскочить. Поэтому, на самом деле, нет времени бесконечно много – дожимать его нужно в течение ближайшей недели – двух недель. Его надо дожимать и это полностью в руках белорусского народа – делайте это, за вас это никто не сделает, но мы с вами, и мы все, что можем, будем делать», – заявил Гончаренко.

Он также считает, что под нынешними флагами, которые использует оппозиция, Белоруссии не грозит «русский мир», а поработивших в свое время белорусов Речь Посполитую и Великое княжество Литовское Гончаренко считает носителями европейских ценностей.

«Понятно, что белорусская оппозиция старается не зацепить слишком сильно Путина сейчас, в такой тонкий момент перехода власти, поэтому к этому давайте относиться спокойно. Мы знаем, чей Крым. Крым – украинский, и я уверен, те сотни тысяч людей, которые поднимают бело-красно-белые флаги, они теперь понимают, что это национальные флаги Белоруссии вместо этих советских флагов.

И они понимают, как украинцы поднимали наши желто-голубые флаги или красно-черные наши флаги, что мы никогда не признаем аннексию Крыма… И то, что Путин стучит оружием, бряцает ракетой своей ржавой на веревочке, я думаю, это тоже очень серьезно им объясняет, что происходит.

Поэтому давайте в этом отношении быть спокойными, давайте дадим возможность белорусам победить у себя, освободиться от Лукашенко – дальше мы все им объясним, если кому-то что-то непонятно, и путь, который они избрали – правильный. Понимаете, под бело-красно-белыми флагами они в «русский мир» не пойдут. В «русский мир» они могут пойти под флагом Лукашенко, этим советским, туда, где гимн Советского Союза у Путина. Во это могут.

А под бело-красно-белыми флагами, под гербом «Погоня» нет другого пути у белорусов, как быть вместе с Украиной, вместе с Литвой, с Польшей, где все эти символы были важны. Это Киевская Русь, это Великое княжество Литовское, это Речь Посполита, это все, что самое главное, это все Европа. В отличие от Московского царства, которое наследник Орды, то Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Киевская Русь – это Европа. Поэтому другого пути нет ни у Украины, ни у Белоруссии, а потом и у самой России», – считает депутат.

Украинский политик также призвал не бояться, что в ответ на госпереворот в Белоруссии Россия начнет военную активность, потому что в республике нет своего аналога Крыма с русскими скрепами.

«То, что Путин так не хочет отдавать – это чистая правда, а, вот, не отдаст ли – не знаю, я думаю, что против такой массы людей, что показал Минск и вся Белоруссия, невозможно ничего сделать. Это не работает. Еще раз повторюсь – отдельные кусочки Белоруссии Путину, я думаю, что не нужны. Это не Крым, где база флота, где Севастополь, город русской славы – все, что лечили они, езди по мозгам своим людям десятилетиями, вот ему и нужна была жертва. А то, что он придет и скажет: «Витебск – наш, ура! Могилев – наш». «Белоруссия – наша», да. Но я уверен, это для него невозможно», – резюмировал Гончаренко.

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