У Порошенко уверяют, что первый тур свидетельствует о грядущей победе действующего президента

01.04.2019

В избирательном штабе президента Украины Петра Порошенко полагают, что их кандидат обладает большим резервом для добора голосов во втором туре, чем лидер гонки Владимир Зеленский.

Об этом, сообщает “Укринформ”, заявил спичрайтер президента Олег Медведев (справа на заглавном фото), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Конечно, я не думаю, что его [Зеленского] результат будет ниже во втором туре, конечно, он подберет определенное количество голосов. Но резерв для отбора голосов на сегодня больше у Порошенко, чем у Зеленского”, – сказал Медведев.

По его словам, избирателей, принявших участие в первом туре голосования, условно можно разделить на две категории – тех, которые проголосовали “по приколу”, и проголосовавших “не по приколу”.

“Те, которые хотели проголосовать” по приколу “, все иссякли. Теперь борьба будет тех, кто” не по приколу “, и мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского”, – сказал политтехнолог.

Он утверждает, что недовольных избирателей существует “какой-то предел, какие критерии, какие индикаторы», которые привели их к выводу, что голосовать за Зеленского “несерьезно”.

“Очевидно, что при их критицизме к власти какие-то другие критерии того, каким должен быть кандидат в президенты. И хотя, наверное, им не нравится Порошенко, но, я думаю, что он таким критериям кандидата в Президенты может соответствовать больше, чем Зеленский “, – приходит к выводу Медведев.

Напомним, что по итогам подсчета более половины голосов после первого тура Зеленский набирает в два раза больше, чем следующие за ним два других кандидата.

У виборчому штабі Петра Порошенка вважають, що їхній кандидат у Президенти, чинний глава держави має більший резерв для добору голосів у другому турі виборів, аніж Володимир Зеленський.

Про це заявив у коментарі журналістам речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, повідомляє кореспондент Укрінформу. “Звичайно, я не думаю, що його (Зеленського – ред.) результат буде нижчим у другому турі, звичайно, він добере певну кількість голосів. Але резерв для добору голосів на сьогодні більший у Порошенка, ніж у Зеленського”, – сказав Медведєв. Він зазначив, що виборців, які взяли участь у першому турі голосування, умовно можна поділити на дві категорії – тих, які проголосували “по приколу”, і які проголосували “не по приколу”. “Ті, які хотіли проголосувати “по приколу”, всі вичерпалися. Тепер боротьба буде за тих, хто “не по приколу”, і мені здається, що у цій боротьбі якраз у Порошенка шансів більше, ніж у Зеленського”, – заявив речник виборчого штабу Порошенка. За словами Медведєва, він виходить з того, що не задоволені виборці у першому турі мали вибір голосувати за Зеленського або за інших опозиційних кандидатів. Він спрогнозував, що для цих виборців існує “якась межа, якісь критерії, якісь індикатори», які привели їх до висновку, що голосувати за Зеленського “несерйозно”. Читайте також: У Порошенка закликали Зеленського прийти на дебати “Очевидно, що при їхньому критицизмі до влади є якісь інші критерії того, яким має бути кандидат у Президенти. І хоча, напевно, їм не подобається Порошенко, але, я думаю, що він таким критеріям кандидата в Президенти може відповідати більше, ніж Зеленський”, – резюмував Медведєв.