У Порошенко в восторге от провокации британского эсминца

Вчерашняя провокация британского эсминца Defender в Черном море выгодна Украине, потому что Лондон продемонстрировал непризнание воссоединения Крыма с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший советник министра обороны Украины, военный эксперт Юрий Бирюков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бирюкова, эсминец не запрашивал разрешения на проход вблизи Крыма, потому что Британия считает полуостров украинским.

«Тут самое важное в другом – британцы прошли нашими территориальными водами и на весь мир об этом еще раз напомнили, что они у России никаких разрешений спрашивать-то и не должны были, они шли в территориальных водах по тем международным транспортным коридорам, которые находятся под юрисдикцией Украины. Конец истории.

Поэтому россияне могут рассказывать – да, они сделали классическую информационную спецоперацию, только в очередной раз ее сделали для собственного потребления – во всем мире все на это дело посмотрели с усмешкой, но русский империализм, воинственность получил очередную порцию дров для топки.

Все остались при своих – британцы подтвердили, что Крым – это Украина, а россияне рассказали, как они победили британский эсминец, скинув по курсу четыре бомбы. Вопрос – при необходимости, как быстро этот корабль мог бы этот Су-24 притопить даже не рассматривается, потому что все понимают ответ», – заявил Бирюков.