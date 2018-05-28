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У Порошенко выдвинули Еврокомиссии громкое обвинение
Антикоррупционный суд, на созданию которого настаивают западные партнеры Киева, нужен не только Украине, но и Евросоюзу.
Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат Верховной Рады, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
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“Еврокомиссия решила не штрафовать Газпром, подписав с ним мировое соглашение. И это после скандала с фактами, что в ЕС закрывали глаза на вопиющие нарушения со стороны монополиста! Я вижу, антикоррупционный суд нужен не только Киеву, но и Брюсселю”, – полагает Арьев.
Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в Еврокомиссии проигнорировали призыв Порошенко отказаться от строительства “Северного потока-2”.
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Метки: Антикоррупционный суд, Владимир Арьев, газпром, Еврокомиссия
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