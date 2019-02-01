У Порошенко закончились патроны

01.02.2019, Киев, Михаил Рябов

Последние результаты социологических исследований, зафиксировавшие падение рейтинга Петра Порошенко и выход на первые два места Владимира Зеленского с Юлией Тимошенко, – свидетельство того, что действующий президент может завершить свою карьеру с мизерным результатом, как у предшественника Виктора Ющенко.

Об этом в своем блоге рассуждает украинский политолог Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Свежие рейтинги, если всё же отнестись к ним серьёзно – очень плохая новость для Петра Порошенко! Ему уже не помогает ничего – даже админресурс и помпезный форум-выдвижение. Активизировать сторонников не получается никак, а практически все патроны уже отстреляны.

Большие шансы на победу в выборах имеет Юлия Тимошенко, а теперь вот ещё и Зеленский на пятки наступает.

В итоге Тимошенко с Зеленским могут полностью вытеснить действующего президента и даже не дать ему пройти во второй тур. Вполне возможно, что результат Порошенко будет аналогичен результату его друга Ющенко на президентских выборах-2010.

Как всё интересно закручивается!» – отмечает Спиридонов.