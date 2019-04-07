У Порошенко заявили о создании Wunderwaffe – из Одессы накрывает Севастополь

07.04.2019, Киев, Владимир Гладков



Состоявшиеся испытания на полигоне в Одесской области нового украинского ракетного комплекса «Нептун» вызвали переполох в России, поскольку это оружие способно поразить цели в Севастопольской бухте.

Об этом в эфире YuoTube-канала украинского блогера Владимира Бучко заявил советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От той точки, где позавчера проводились стрельбы (из ракетного комплекса «Нептун» – прим. ред.), это Одесская область, до Севастопольской бухты, как раз 300 километров. Это так, для понимания того, куда может эта ракета прилететь. Россияне сильно нервничают по поводу этой ракеты, потому что они всё время надеялись, что мы будем failed-state, что у нас ничего не получится, мы во всём облажаемся», – сказал Бирюков.

«Генеральный конструктор КБ «Луч» Коростылёв вчера говорил, что всем комплексом технологий, которые используются в «Нептуне», на сегодняшний день обладали 5 стран во всём мире. Мы стали шестой страной, которая освоила абсолютно все эти технологии.

Поэтому они и нервничают – потому что эта ракета взлетает, летит на высоте 200-300 метров, потом выбирает себе цель, стелется вдоль поверхности моря на высоте 5 метров, и влетает в борт корабля. Конечно, они нервничают. А если заложить туда радиолокационную сигнатуру какой-нибудь наземной стационарной цели, то ракета и туда придёт», – похвастался Бирюков.