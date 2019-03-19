Выборы
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19.03.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Политика, Россия, Украина
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У Путина дали понять, что устали от нетрезвого Порошенко

В России хотят, чтобы по итогам предстоящих 31 марта выборов президентом Украины стал человек, настроенный на мир.

Об этом в Москве заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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“Для Кремля однозначно лучше, чтобы был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией”, — сказал Песков.

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