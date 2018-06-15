15.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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У Путина назвали место возможной встречи с Трампом. Дата пока под вопросом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа, о котором сообщал “ПолитНавигатор”, заявил, что по встрече двух лидеров «пока нечего сообщить конкретно».

В комментарии «РИА Новости» Песков сказал, что в Кремле не исключают проведения саммита летом.

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Дипломатический источник в беседе с изданием РБК ранее также не исключал, что встреча может состояться летом.

Напомним, сегодня Трамп, отвечая на вопрос журналистов, рассказал о потенциальном саммите с Путиным. Американский президент добавил, что он может пройти до конца лета. 11 июня канцлер Германии Ангела Меркель выступила в поддержку проведения переговоров между двумя лидерами.

Вопросы, связанные с проведением переговоров глав двух государств, обсуждались во время визита Путина в Австрию, подтвердил на прошлой неделе Песков, пояснив, что местом проведения саммита может стать Вена.

Лидеры двух стран впервые провели встречу в июле прошлого года на полях саммита G20 в Гамбурге. Вторая состоялась осенью на полях саммита АТЭС.