У России есть несколько месяцев на масштабную наступательную операцию на Украине – Сивков

У России есть несколько месяцев на то, чтобы провести масштабную воздушную наступательную операцию на Украине, уничтожив все укрепрайоны и остатки ПВО, а после этого окружить и ликвидировать группировку ВСУ. Сделать это необходимо еще до того, как на Украину начнут массово поступать обещанные Западом вооружения.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 14-м году мы не решились на то, чтобы уничтожить эту хунту в зародыше и обеспечить там достойное руководство, на Украине. В феврале-марте прошлого года мы не решились на то, чтобы решить вопрос разгрома ВСУ полностью и окончательно путем окружения и уничтожения этой группировки с последующим освобождением территории Украины – получили затяжную войну. Сейчас у нас есть шанс избежать этого. Для этого надо провести самую решительную наступательную операцию по разгрому основных сил группировки ВСУ, пока еще не получили они эти современные танки. Они получат их нескоро, у нас в запасе несколько месяцев для того, чтобы просто некому было поставлять. Это надо четко сказать. Естественно, надо будет переходить к очень жестким действиям, надо отбросить все договоренности, провести воздушную наступательную операцию по разгрому всей системы остатков ПВО, перекопать фугасными бомбами и высокоточным оружием там, где нужно, все укрепрайоны, которые там есть, – это вполне осуществимо, у нас для этого есть силы и средства авиации. Если этого будет мало, одной воздушной операции, – провести две, три, четыре, пять, – сколько нужно, столько и провести. Перекопать это все, окружить эту группировку и уничтожить, как уничтожили армию Паулюса», – заявил Сивков.