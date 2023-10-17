У России избыточные резервы, их опасно держать в тылах – военный эксперт

У России сейчас избыточное количество резервов, которые не находятся близко к фронту и занимаются подготовкой.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По мнению Сивкова, держать в резерве большое количество войск, не задействуя их по назначению, может быть опасно, так как провоцирует революционные настроения.

«335 тысяч подписали контракт. До этого 300 тысяч мобилизованных. Хорошо, часть из них уже уехала с фронта, получается 200 осталось, получается 525 тысяч – это только контрактники. Еще 200 тысяч, которые не мобилизованные и не контрактники, – это те, которые были там с начала боевых действий, это из линейных частей мирного времени. Почти 700 тысяч. Вы чего – этого с избытком, это два полнокровных фронта. Сейчас ситуация очень простая – насколько мне известно, значительная часть тех людей, которые подписали контракт и были мобилизованы, даже не находятся на фронте, они в тыловых частях проходят обучение и не очень их туда направляют, на фронт. Я хочу напомнить, что взрывным потенциалом, который совершил революцию 17-го года были именно тыловые части. Была проведена избыточная мобилизация из деревень, и эти части, которые не нужны были еще на фронте, не имели еще достаточно вооружения и навыков, они и были рассадником тех революционных настроений, которые привели в конечном итоге к революции – сначала Февральской, потом Октябрьской… Потому нельзя держать этот избыток мобилизованных, избыток сил. У нас их избыток сейчас», – заявил Сивков.