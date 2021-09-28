У России все хорошо, она копит ресурсы, – украинский политолог

Россия – важный экономический партнер для Германии, поэтому, несмотря на политические заявления, отношения между странами развиваются. У России в целом сегодня благополучная ситуация, которая позволяет ей наращивать финансовые и другие ресурсы.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам эксперта, кроме того, для Германии Россия является балансирующим фактором в отношениях с США.

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«В Германии нет пророссийских политиков, в Германии нет проамериканских политиков, в Германии есть прагматичные пронемецкие политики, которые понимают, что Россия является важным экономическим партнером.

Если сравнивать выгоды, которые получает обыкновенный немецкий бюргер от того, что Германия пойдет в глухую конфронтацию с Россией, или же начнет сотрудничать, то естественно, что возникает понимание того, что сотрудничать с Россией намного выгоднее, чем с ней идти на конфронтацию.

Это и рынок сбыта, это и торговый партнер существенный, это поставщик энергоносителей, и так далее, и так далее. То есть, Россия в этом отношении достаточно интересна, именно с экономической точки зрения…

В Германии понимают, что США – важный игрок, который обеспечивает, например, безопасность, который присутствует на территории Германии как некий военно-политический игрок, который задает тон во многих государствах Европы.

Но при этом Германия не хочет быть вассалом Соединенных Штатов и поэтому достаточно осторожно относится к разного рода инициативам Соединенных Штатов, а Россию рассматривает как некую возможность для балансировки в этом отношении…

Сегодня у России все хорошо, на самом деле. Как долго будет длиться это «хорошо» – непонятно. Но сегодня Россия запасается новыми ресурсами, деньгами. Россия сегодня работает, причем, начинает более усиленно работать за пределами страны», – заявил Бондаренко.