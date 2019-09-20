У Сербии появляются козыри на переговорах по Косово

20.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Уже более 10 стран отозвали свое решение об отзыве своего признания как самостоятельного государства незаконно отторгнутого от Сербии края Косово и Метохия. Успех сербской дипломатии является козырем Белграда в переговорах – Запад в последнее время значительно активизировался на косовском направлении.

«Президенту Александру Вучичу удалось остановить укрепление независимого статуса Косово и сохранить КиМ в Сербии. В 2012 году казалось, что все безвозвратно потеряно, после решения Международного суда, с помощью которого Вук Еремич (бывший министр иностранных дел прозападного президента Тадича, ныне один из вождей оппозиции, – ред.) нашел юридическое оправдание отделения Косово и появления там Европейской полицейской службы вместо Международной миссии ООН в крае. Благодаря Вучичу, теперь и крупные державы должны считаться с интересами Сербии и уважать нашу позицию», – отметил министр обороны Сербии Александр Вулин в интервью Kurir.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, предыдущие, прозападные власти Сербии были согласны «слить» вопрос Косова еще в 2008 году, и сепаратистское образование уже давно бы получило статус члена ООН, если бы в Белграде в 2012 году не произошла смена власти.

В публикации напоминается о недавнем заявлении президента Чехии Милоша Земана, который также высказался за отзыв признания Косова, чем положил начало дискуссии в руководстве этой страны, входящей в Европейский Союз.

Издание отмечает, что в нынешних условиях Белград имеет шансы на реализацию своего компромиссного сценария по обмену территориями, в рамках которого Сербия может вернуть под свой контроль славянские анклавы Косово.

В доказательство издание приводит высказывание бывшего австрийского канцлера Себастьяна Курца, согласно которому изменение границ уже не является табуированным вопросом в Европе. «Австрия поддержит все решения, по которым будет достигнут договор в диалоге между Белградом и Приштиной, включая изменение границ», – сказал Курц.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее представители албанских сепаратистов обвинили Россию в помощи Сербии, которая добивается отзыва признания Косово. Москва, якобы, предлагает скидку на поставки оружия в ряд стран Африки в обмен на решение об отказе признавать захваченную албанцами провинцию.

Сейчас список стран, признавших независимость Косово, опустился до критической черты.

Напомним, что в случае снижения числа стран, признающих независимость Косова до 96, провозглашенное образование не сможет войти ни в одну международную организацию.