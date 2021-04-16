У США не получается исключить Россию из мировой экономики
Новые санкции Вашингтона, касающиеся российского внешнего долга, не станут для Москвы серьезной проблемой.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Коммерсанту» заявил гендиректор компании «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.
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Так, минфин США официально запретил американским финансовым институтам с 14 июня приобретать на первичном рынке рублевые и валютные облигации, размещаемые ЦБ РФ, Минфином РФ и Фондом национального благосостояния. Кроме того, американские финансовые институты не смогут кредитовать эти организации в любой валюте.
При этом Лосев считает, что большинство текущих санкций в отношении России носит декоративный характер, страну «нельзя исключить из мировой экономики, не вызвав при этом глобального экономического кризиса, так как она участвует более чем в трети мировых цепочек создания добавленной стоимости».
По словам эксперта, иностранным инвесторам необязательно участвовать в аукционах облигаций федерального займа (ОФЗ), чтобы «получать доход и совершать операции кэрри-трейд», поскольку есть вторичный рынок, российские банки-посредники и процентно-валютные свопы, которые реально «обнуляют» такие санкции.
По словам аналитика, обходные схемы могут оказаться актуальными, поскольку доходность европейских и американских долговых бумаг остается на низком уровне.
«Если доходности ОФЗ перевесят геополитические риски, иностранные инвесторы из России не уйдут», — убежден Лосев.
А по мнению господина главы «Арикапитала» Алексея Третьякова, рублевые гособлигации фундаментально недооценены, «так как на фоне мягкой монетарной политики ведущих центробанков ОФЗ обеспечивают максимальную доходность среди развивающихся стран с инвестиционным кредитным рейтингом».
Как сообщал «ПолитНавигатор»,вчера президент США подписал указ о новых антироссийских санкциях.
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