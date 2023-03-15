«У США таких ещё много, они вам покажут!» – в Киеве стращают Россию «большими пацанами»

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США должны выслать на замену сбитому у берегов Крыма беспилотнику целую армаду таких же дронов, сопровождаемых боевыми самолётами.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, украинский военный эксперт Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот разведывательно-ударный дрон работает, в том числе, и в интересах украинской разведки, и достаточно тщательно следит за действиями путинских оккупантов на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя. По крайней мере, все взлёты вражеской авиации с крымских аэродромов он фиксирует, так же как и перемещение других образцов вооружения, военной техники, пуски ракет, наземные комплексы. Это всё фиксируется, и в режиме реального времени передаётся на соответствующие командные пункты. Он слишком мылил глаза путинским оккупантам, и они совершили такую провокацию», – сказал Селезнев.

Он предложил США к каждому такому беспилотнику приставлять в сопровождение боевой самолёт.

«Проблема для русских в том, что они таким образом открывают ящик Пандоры. Дело в том, что у американцев много таких ударно-разведывательных дронов. А что касается бдительности и агрессивных действий российской авиации, тут, я думаю, что американцы будут прилагать усилия, чтобы такие инциденты имели соответствующее решение. Приведёт ли это непосредственно к столкновению ВС США и РФ в акватории Чёрного моря – не думаю. Хотя бы потому что работает Конвенция Монтрё, и американские боевые корабли не имеют права заходить в акваторию Чёрного моря. Но на территории Румынии есть формирование ВС США, в том числе авиационное крыло, которое может выполнять задачи по прикрытию действий разведывательно-ударных дронов. Пойдёт ли на такие действия американское командование в Европе – достоверно неизвестно. Но то, что ситуация имеет тенденции к обострению – мне очевидно», – разглагольствовал бандеровец.