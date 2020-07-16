16.07.2020, Москва, Олег Кравцов

США пытаются оказать давление на европейских кредиторов «Северного потока-2», угрожая ввести против них санкции задним числом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет российское деловое издание «Коммерсант».

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Отмечается, что госсекретарь Майк Помпео потребовал от компаний Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV «уйти немедленно», иначе компании могут столкнуться, в частности, с блокировкой всех активов в США. Глава Госдепа пригрозил, что меры затронут как «Северный поток-2», так и часть проекта газопровода «Турецкий поток». Он также уточнил, что Вашингтон намерен отменить оговорку, освобождающую проект от санкций, введенных законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) в августе 2017 года.

«У США закончились способы остановки строительства «Северного потока-2», поэтому Майку Помпео пришлось спешно снимать оговорку с использования статьи 232 CAATSA», — объясняет изданию управляющий партнер московского офиса Pen & Paper Антон Именнов.

Подпадающим под действие санкций компаниям грозит замораживание активов в США, отказ в выдаче виз для менеджмента и отключение от возможности получения услуг в банковской и финансовой сферах. Пока санкции не введены, глава Госдепа лишь допускает такую возможность.

Источники газеты в нескольких компаниях-кредиторах прежде говорили, что в случае реальной перспективы санкций они вынуждены будут выйти, но, как сообщало руководство всех участников, основные инвестиции в проект уже завершены.

«В такой ситуации неясно, чего вообще хотят США от партнеров «Газпрома». Если допустить, что санкции введут задним числом — а это само по себе выглядит фактически беспрецедентным шагом,— непонятно, что именно европейские компании должны сделать, чтобы этого избежать. Теоретически они могут потребовать от «Газпрома» вернуть выданные кредиты и публично отказаться от заинтересованности в завершении «Северного потока-2». В таком случае политические позиции проекта ослабнут, поскольку его уже нельзя будет называть европейским, но возможность его завершить у «Газпрома» сохранится», – говорится в статье.

Также указывается, что риторика США против российских газопроводов накаляется по мере того, как «Газпром» готовится завершить строительство «Северного потока-2», прерванное в декабре 2019 года — тогда швейцарский подрядчик Allseas вышел из проекта как раз из-за серьезных санкционных рисков.

«Но из этой ситуации нашелся выход. Трубоукладчик «Академик Черский» и баржа «Фортуна» могут приступить к укладке последних 130 км трубы уже в августе, и санкции США вряд ли этому помешают», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор»,России пригрозили «адскими санкциями» США.