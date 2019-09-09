У Суркова анонсируют обмен между ЛДНР и Украиной

09.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Между Москвой и Киевом будет продолжена работа по освобождению удерживаемых лиц.

Об этом в своем телеграм-канале пишет московский политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

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«Следующий этап – обмен пленными между сторонами конфликта – Киевом и народными республиками Донбасса. Переговоры об этом ведутся в Контактной группе в Минске. Россия давно добивается обмена по принципу «всех установленных на всех установленных». Конечно, в перспективе нужно обменять всех на всех, но на сверку списков, которые представили стороны, уйдет много времени», – отмечает эксперт.

По его мнению, сейчас можно хотя бы вернуть всех установленных, не дожидаясь окончательной сверки списков.

«Это более двухсот человек, которых необходимо вернуть домой. Около 200 из них находятся в Киеве и около 70 – в республиках Донбасса. Этот обмен будет существенным шагом для дальнейшего урегулирования конфликта. Данная позиция обсуждалась в Берлине 2 сентября на встрече помощников и политических советников глав государств нормандской четверки. Насколько известно, она поддержана всеми участниками переговоров, а значит открыт дальнейший путь к обмену», – добавил Чеснаков.

Напомним, что последний обмен между республиками Донбасса и Украиной произошел в 2017 году (см. заглавное фото). Тогда Киеву были выданы 73, а в ЛДНР вернулись 233 человека.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 7 сентября 2019 года произошел обмен задержанными лицами между Москвой и Киевом.