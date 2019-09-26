У Суркова назвали три страшные ошибки Зеленского

26.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, взяв в руки пулю во время своего выступления в ООН.

Об этом в своем телеграм-канале пишет считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, перечисливший просчеты имиджмейкеров Зеленского.

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«1. Выступая с высокой трибуны, нужно уметь быть убедительным без артефактов. Если вы неубедительны, не помогут ни вышиванка, ни паспорта, ни пуля. Скорее наоборот – создадут ощущение, что у вас нет серьезных аргументов, и вы прибегаете к примитивным образам.

2. Это правило усиливается, если вы профессионал. Хорошему актеру не нужен череп Йорика, чтобы убедительно сыграть Гамлета у могилы шута.

3. Если вы решились на использование артефакта, то он должен соответствовать вашему главному месседжу. Не нужно брать в руки пулю, если вы призываете к миру», – подчеркнул Чеснаков.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, Зеленский в ООН с пулей в руках перед полупустым залом славил сгинувшего боевика «Правого сектора».