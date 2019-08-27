У Суркова считают слишком рискованной встречу «нормандской четверки»

27.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Предстоящий обмен задержанными лицами между Россией и Украиной не стоит напрямую связывать с процессом подготовки к саммиту «нормандской четвёрки».

Об этом «Известиям» рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который считается близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этот обмен может продемонстрировать искренность намерений по дальнейшему урегулированию. Но вряд ли стоит его напрямую связывать с процессом подготовки к саммиту «нормандской четвёрки». Скорее, речь идёт о том, что этот обмен может способствовать поддержанию диалога и, возможно, улучшению отношений между странами», – сказал эксперт.

По его словам, как только созреют все необходимые условия, саммит в «нормандском формате» будет анонсирован.

«После формирования на Украине парламентского большинства и начала работы правительства вероятно можно будет говорить о появлении окна возможностей для Киева выполнить все взятые на себя обязательства. Пока Украина не продемонстрирует реальную готовность выполнить политические пункты Минский соглашений, имплементировать «формулу Штайнмайера» и провести амнистию – проводить саммит «нормандской четвёрки» было бы слишком рискованно», – подчеркнул Чеснаков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров.