У свидомых чубы встают дыбом при слове «референдум»

23.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Инициативы нового президента Владимира Зеленского о референдумах крайне пугают майданщиков, так как они небезосновательно опасаются, что население Украины выступит против киевской власти и проголосует так, как в своё время проголосовал Крым.

Об этом в эфире телеканал «Россия-1» заявил главный редактор немецкого журнала «World Economy», политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Ещё один вопрос, который сегодня не вспоминали, это слова Зеленского о том, что нужно провести референдум по поводу взаимоотношений с Россией, и ему в перепев уже выступил Вакарчук, который уже организовал свою собственную партию, интересно, если внимательно почитать его слова, ведь есть вещи, которые по Фрейду нужно понимать, он говорит: «Какой референдум по Донбассу, какой референдум по России, мы знаем, чем эти референдумы заканчиваются!»

Конечно, они знают, чем «эти референдумы» заканчиваются, они закончатся тем, что население Украины выступит против этой власти и проголосует так, как в своё время проголосовал Крым», – заявил Сосновский.

В то же время, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве напомнили, как Святослав Вакарчук ещё в мае 2014 года горячо призывал не бояться референдумов, связывая такие метаморфозы в сознании певца с влиянием Джорджа Сороса.