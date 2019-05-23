Сорос животворящий, или Как Вакарчук стал противником референдумов

23.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Лидер новой политической партии «Голос», украинский певец Святослав Вакарчук резко поменял свое отношение к возможности проведения референдумов в стране.

Таким наблюдением в своем Telegram-канале поделилась экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Май 2014. Вакарчук призывает провести референдум по федерализации и языку. Май 2019. Вакарчук считает безответственным референдумы о вопросах национальной безопасности. Сменил препараты? Сменил спонсора? Сменил тапки? Осознал? Забыл? Потерял? Приболел? Ваши версии?», – предположил Лукаш.

В видеоролике 2014 года Вакарчук в эфире «ICTV», причем на русском языке, призывает не бояться ставить такие вопросы на референдумы, так как «политики этого не решат никогда, им это невыгодно».

Теперь же певец самым радикальным образом изменил свою риторику.

«Выносить вопрос национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную – опасно и безответственно», – у себя в в «Facebook» прокомментировал Вакарчук инициативу президента Украины Владимира Зеленского.

При этом многое объясняет информация, обнародованная киевским журналистом Евгением Куксиным.

«Вакарчук под Соросом. Таки да? Министерство юстиции зарегистрировало партию Вакарчука. Официальное название «Голос», юридический адрес – город Киев, ул. Жилянская, 75. По этому адресу бизнес центр «Евразия», владелец БЦ – «Dragon Capital». Инвестором «Dragon Capital» с 2015 года является господин Сорос», – написал журналист у себя в Telegram-канале.