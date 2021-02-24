У Тихановской обещают сорвать воссоединение Белоруссии с Россией

24.02.2021, Киев, Михаил Рябов

Даже если Владимиру Путину на последних переговорах в Сочи удалось договориться с Александром Лукашенко начать движение в сторону воссоединения Белоруссии и России, прозападная оппозиция непременно отменит эти договорённости в случае захвата власти.

Об этом в интервью украинской газете «День» заявил Франек Вечерка, советник бежавшей на Запад Светланы Тихановской.

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«Худшее, что может произойти там за кулисами — это договоренности о независимости Беларуси и распродажи белорусского государственного имущества. В последние дни по российским телеканалам тиражировалась информация о том, что готовится продажа различных заводов, БМЗ и некоторых других. И если это действительно было темой разговоров в Сочи, это означает, что Лукашенко просто решил заплатить Путину за поддержку в течение последних месяцев. Со своей стороны мы говорим, о чем бы Лукашенко там не договорился с Путиным за кулисами — все это будет пересмотрено новым правительством», – пообещал Вечерка.

Впрочем, он полагает, что заявление Лукашенко о «дорожных» картах, которые нужно доработать, – очередная отговорка, чтобы не начинать реальный процесс воссоединения.

«Если эти карты будут прописаны и все то, о чем они договариваются много лет, будет согласовано, то это будет означать настоящую инкорпорацию Беларуси в Россию. Но я не верю, что любой и даже Лукашенко согласится передать Москве свои рычаги власти, создать совместный орган управления, парламент, общую валюту и армию. Если они это только сделают, то Лукашенко и любой другой руководитель Беларуси сразу теряет власть. Поэтому мы слышим много разговоров, в том числе и публичных, об этих дорожных картах, но не думаю, что на самом деле эти карты и эти договоренности будут выполняться», – сказал Вечерка.