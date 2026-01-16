У Трампа хорошо осознанный страх перед Путиным – укро-пропагандист 

Президент США Дональд Трамп может кошмарить Венесуэлу или Иран, но не Россию.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в эфире львовского канала НТА заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников.

«Соединенные Штаты, очевидно, в лице президента Трампа руководствуются двумя важными факторами… Первый фактор – это нежелание вступать в реальный конфликт с ядерной сверхсилой. Страх, потому что очень легко кошмарить Венесуэлу, даже Иран, выкручивать руки Украине, требовать продажи Гренландии. За это ничего не будет.

А с Россией, Китаем не так уж все просто. Кстати, вы заметьте, что как только у товарища Ким Чен Ына появилось ядерное оружие, как стал говорить о нем господин Трамп? Как о главе могучего ядерного государства», – сказал пропагандист.