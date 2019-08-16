У Трампа заявили, что Порошенко нельзя держать на свободе

16.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко должен получить уголовное дело за отмывание денег через схему «Роттердам +», когда к цене угля в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен для потребителей прибавлялась стоимость его фиктивной доставки на Украину.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил советник экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, советский эмигрант Сэм (Семен) Кислин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Считающийся приближенным к президенту США Дональду Трампу Кислин, уже встретился с и.о. Главы СБУ Иваном Бакановым, которому передал схему Порошенко и пообещал бывшему главе государства проблемы.

«Это всем известная формула, которая была выдумана и сделана господином Порошенко, он сам, между прочим, говорил об этом, он даже обманул нашего президента. Как это он сделал – он закупил один корабль угля по очень высокой цене, а потом предложение получал на 50, иногда и на 60 долларов дешевле, но ему интересно было покупать дороже, чтобы он мог эту разницу забирать у украинцев и класть себе в карман.

Уголь покупался, допустим, в России по 30 долларов, 40-50 долларов, а в документах писалось 100 долларов, 150 долларов. Вот такие схемы выходили, потом деньги выводились из банков коммерческих на центральный банк и выходили на счета господином всяких. От 700 до 800 миллионов долларов украдено у украинского народа… Порошенко – это главный враг. Безответственный, жадный. Что я могу сказать о человеке, который обворовывал. Ну как можно такого человека держать на свободе даже?», – заявил Кислин.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Кислин заявил, что «место Порошенко – в тюрьме, в одиночной камере».