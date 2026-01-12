У украинцев есть один единственный шанс на послевоенное процветание
Единственный шанс для успешной пост-военной жизни на Украине – если Киев откажется от построения антироссийского государства.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог-международник, американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это все-таки риск, не все готовы инвестировать в украинскую экономику. Потому что люди инвестируют, когда есть безопасность. Не когда у вас стоит 30 тысяч каких-то натовских солдат, а когда вы действительно застрахованы от новой военной кампании из России.
Когда вы можете быть застрахованы от такой военной кампании? Когда вы не несете России угрозу. Послевоенное процветание Украины тесно связано с ее возможностью нормализации отношений с Россией.
Если вы не будете нормализовывать отношения с Россией, если вы будете полагаться на 30 тысяч натовского контингента, если вы не будете строить из себя стального дикобраза, то не будет безопасности, и не будет денег», – сказал Наумов.
«Единственная возможность обеспечить стабильное, процветающее будущее – это та возможность, которая вернется в 2013 год, когда одной ногой надо торговать с ЕС, другой ногой надо торговать с Россией – и получать выгоду отовсюду, и иметь безопасность отовсюду.
Если вы будете продолжать проект анти-Россия, у вас не будет безопасности, и, соответственно, не будет денег. Деньги на то, чтобы сделать какую-то армию, найдутся, чтобы эту армию потом еще раз об Россию убить. А вкладывать деньги для процветания, чтобы каждый украинский ребенок хорошо ел, классно обучался и безопасно спал, люди не будут, им это не нужно», – отметил он.
«Единственная возможность обеспечить процветающее будущее Украины – это найти новую модальность отношений с Россией, которая не включает в себя представление угрозы России. Потому что пока от Украины будет исходить угроза в отношении России, Россия всегда будет нести опасность для Украины», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: