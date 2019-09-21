У украинской армии нет никаких шансов против России

21.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина не обладает необходимыми вооружениями для победы в противостоянии с армией России.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил замдиректора Института мировой политики Николай Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем сражаться с россиянами в стратегической глубине. У нас нет реактивно-тактических комплексов, хотя это необходимо делать приоритетным. Это максимум, который мы должны получить. В отдельных случаях мы должны развивать системы оперативных поражений большой дальности и тактические системы поражения. А у нас сейчас все базируется на танках и артиллерии», – заявил эксперт.

«Возникает такая ситуация, что мы не понимаем, как будут воевать русские. Они используют совершенно иные вещи. Потом будут последствия таковыми, что российские беспилотники или космическая разведка получат координаты наших частей и нанесут огонь на поражение реактивной ствольной артиллерией, а потом, конечно, танками и мотопехотой будут добивать то, что не добили. А мы будем в тот момент думать о танках», – отметил Белесков.

Напомним, ранее Белесков высказал свое опасение, что ожидания Украины по поводу так называемого москитного флота сильно завышены.