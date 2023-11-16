«У вас автобус поломался!»: в Молдове худший рейтинг евроинтеграции за всю историю

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Молдове на местных выборах политик партии власти не победили ни в одном крупном городе, где живёт более информированное население старны.

Об этом в эфире программы «Тема» на закрытом молдавскими властями и доступном только в интернете канале ITV Moldova сказал депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов, публицист и телеведущий Константин Старыш.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Он отметил, что правящая партия «Действие и солидарность» смогла победить лишь в небольших сёлах, где правдами и неправдами отжимали голоса у других партий кандидатов, не гнушаясь бывшими людьми беглых олигархов Влада Плахотнюка и Илана Шора.

«Означает ли это, что уровень поддержки евроинтеграции, особенно в сельской местности, где люди живут исключительно геополитикой – и больше ничем, где им не надо думать о хлебе насущном, не надо выживать, не надо думать о дровах, их интересует только геополитика, что эти 30%, – с сарказмом говорит Старыш, – реальный уровень поддержки курса на евроинтеграцию? Наверное, да, это показывают и другие опросы. И это наинизший рейтинг евроинтеграцию за всю историю, на протяжении которой страна шатко-валко, но идёт этим курсом. Это значит, что что-то не так».

Политик привел по этому поводу анекдот:

«Мальчик подходит к водителю, который чинит автобус: «Дядя, я знаю, что у вас поломалось» – «Иди, мальчик» – «Но я знаю, что у вас поломалось!» – «Ну, что?» – «Автобус у вас поломался!». У вас поломался автобус, недорогие наши правители!».