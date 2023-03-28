«У вас нет выбора»: Зе-офис потребовал от ЕС воевать до конца

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На Западе звучат голоса об усталости от украинской войны, что вызывает недовольство киевского режима.

Своим возмущением по этому поводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», поделился советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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«Слышим из некоторых стран: люди устали, поддержка Украины ослабевает. Понимаю. Украинцы тоже устали», – написал чиновник в своем микроблоге.

При этом он говорит, что у его соотечественников якобы «нет выбора».

«Так что продолжаем стоять форпостом безопасности Европы и международного права. Настоящее лидерство – понимать вызовы времени. Понимать, что у Европы тоже нет выбора», – резюмировал Подоляк.

В то же время он не стал называть страны, откуда звучат заявления об усталости от войны.

При этом стоит заметить, что главные спонсоры Украины, по крайней мере действующие власти, не демонстрируют пока такого рода настроений.

Так, в западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома появилась информация, что США решили ужесточить свою стратегию на Украине, чтобы добиться военного поражения России.

Примечательно, что в комментариях к записи пользователи, в том числе украинские, разделились во мнениях по этому вопросу.

«Слышим такое от недальновидных людей или от верящих пропаганде, не проверяя факты лично. Большинство союзников будет из Украины к общей победе!», – надеются одни.

Отметились и те, кто написал, что устали от украинской коррупции, в том числе в армии.

Впрочем, достаточно много было и весьма резких для Киева оценок.

«Ты дебил? Почему мы должны стоять за всю Европу, она стоять за нас не будет. Ей пох… на других! Телевизор молчит», – пишет @MovchyTB

А @Oksana8639 перешла на прямые оскорбления главы офиса президента.

«Может, ты сукин сын все же больше об украинцах думать начнешь?», – негодует она.

В свою очередь Татяьна Калиновская заметила:

«Не устали, а начали прозревать, что поддались пропаганде нацистской Украины. Не нужно путать теплое с мягким».