15.05.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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У Вашингтона всё готово для большой войны в Донбассе – эксперт


Назначение Кита Дейтона новым послом США на Украине означает, что в Вашингтоне готовят новую крупную антироссийскую провокацию посредством возобновления горячей фазы войны в Донбассе.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил политический эмигрант, известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нового посла Кита Дейтона, 75-летнего генерала, специалиста по провокациям в интересах США против России уже назначили (послом США на Украине – прим. ред.) Он просто ещё не приехал.

И мне кажется, что США чуть ли не в последний раз пытаются вооружить, мобилизовать и как-то концентрировать Украину в качестве очередной антироссийской шпильки на момент выхода мира из бинарного кризиса – с одной стороны финансово-экономического, с другой стороны пандемического», – сказал он.

Владимир Скачко уверен, что ради получения рычагов воздействия на Москву американцы попытаются перевести конфликт в Донбассе в горячую фазу.

«И мне кажется, что в США люди, отвечающие за политику в российском направлении, попытаются ещё раз нагнуть Россию, привлечь её к себе шантажом и угрозами как «союзника» в борьбе с Китаем.

Для этого США нужны рычаги воздействия на Россию. Одним из таких рычагов и является Украина. То, что сейчас происходит на Украине и в риторике, и в делах, и в конкретных векторах российско-американского сотрудничества прослеживается именно это – Украину пытаются мобилизовать в качестве вооруженного антироссийского тарана.

Это можно сделать лучше всего, если перевести холодный или вялотекущий конфликт в Донбассе в горячую фазу, попытаться опять замутить там войнушку, и, возможно, попытаться – либо втянуть Россию в этот конфликт, либо реанимировать новые обвинения в адрес России в том, что она пытается вести агрессивную политику в отношении своего соседа», – добавил эксперт.

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