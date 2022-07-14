У ВСУ нет ресурсов, чтобы выполнить приказ Зеленского

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Новости Украины

Несмотря на приказ президента Украины «освободить южные регионы», это направление пока будет оставаться второстепенным.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный аналитик, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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«Сейчас для Вооруженных сил России на западном берегу Днепра основная задача заключается в том, чтобы ослабить противника. По этой причине Россия наносит здесь достаточно мощные удары, в том числе и ракетные. Их цель — ослабить и снизить активность украинских войск. Желание Зеленского вернуть южные районы Украины, судя по тем данным, которые у нас есть, не подкреплено ресурсами, которые бы позволили провести крупномасштабную наступательную операцию на Николаевском направлении», – сказал эксперт «Известиям».

Он обращает внимание, что в Херсонской и Николаевских областях плотность войск с двух сторон не очень высокая и там есть много населенных пунктов в так называемых серых зонах.

«Украинская сторона их периодически занимает и объявляет это своим громким военным успехом», – отмечает Кашин.

По его словам, каких-то важных событий на Николаевском направлении можно будет ожидать лишь после решения российской армией своих задач в Донбассе.