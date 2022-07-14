У ВСУ нет ресурсов, чтобы выполнить приказ Зеленского

14.07.2022  15:46 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Несмотря на приказ президента Украины «освободить южные регионы», это направление пока будет оставаться второстепенным.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный аналитик, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Несмотря на приказ президента Украины «освободить южные регионы», это направление пока будет оставаться второстепенным....

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«Сейчас для Вооруженных сил России на западном берегу Днепра основная задача заключается в том, чтобы ослабить противника. По этой причине Россия наносит здесь достаточно мощные удары, в том числе и ракетные. Их цель — ослабить и снизить активность украинских войск.

Желание Зеленского вернуть южные районы Украины, судя по тем данным, которые у нас есть, не подкреплено ресурсами, которые бы позволили провести крупномасштабную наступательную операцию на Николаевском направлении», – сказал эксперт «Известиям».

Он обращает внимание, что в Херсонской и Николаевских областях плотность войск с двух сторон не очень высокая и там есть много населенных пунктов в так называемых серых зонах.

«Украинская сторона их периодически занимает и объявляет это своим громким военным успехом», – отмечает Кашин.

По его словам, каких-то важных событий на Николаевском направлении можно будет ожидать лишь после решения российской армией своих задач в Донбассе.

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