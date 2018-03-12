12.03.2018

917 просмотров

У Яроша началось предвыборное обострение

Чем ближе президентские выборы на Украине, тем чаще будут звучать от украинских политиков провокационные заявления антироссийского характера.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, давая оценку недавнему заявлению основателю запрещенного в РФ “Правого сектора” Дмитрию Ярошу, не исключившему в будущем захват Украиной Кубани.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Это далеко не первое заявление украинских политиков, провоцирующих дальнейшую напряженность между Украиной и Россией. Как мы понимаем, для многих политиков это направление осталось единственным для поддержания интереса к своей персоне. Исходя из того что фактически на Украине стартовала уже президентская кампания, то многие политики будут делать провокационные заявления, пытаясь привлечь внимание к своим персонам”, – полагает эксперт.

“Очень сомнительно, что особенно на юго-востоке Украины молодое поколение будет воспринимать в будущем Россию как агрессора, так как, несмотря на попытки украинской власти замолчать правду о событиях на Донбассе, многие знают истинное положение дел и понимают, что украинские власти просто их обманывают, а на Донбассе такие же ребята, как и они, сражаются за возможность разговаривать на родном языке, почитать своих героев и обустраивать свою жизнь самостоятельно, а не под управлением МВФ и западных партнеров”, – добавил Денисов.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Ярош проговорился о предстоящей зачистке Донбасса под прикрытием миротворцев ООН.

Читайте также: Ярош рассказал, что обсудил с учеными вопрос о производстве ядерного оружия.