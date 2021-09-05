У Зеленского анонсируют наплыв беженцев из Афганистана и Африки на Украину

05.09.2021 00:43 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которых согласился приютить официальный Киев, – это не дикие моджахеды с кинжалами, а куда более адаптированные к западному обществу люди, чем среднестатистические украинцы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в «Минском формате» Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они (ЕС – ред.) закрывают Балканы и Италию как зоны, через которые проникали (беженцы – ред.), а это означает, что они пойдут через Украину в Белоруссию и в РФ, и мы к этому уже готовимся. Эта проблема вполне осознана руководством страны, мы готовимся к этому соответственно, и первый лагерь из 5 тысяч человек уже будет здесь у нас, из афганских беженцев», – заявил Арестович.

«Кто будет содержать и заплатит за это?» – спросила ведущая.

«Госбюджет Украины, скорее всего. Если мы хотим в ЕС и НАТО, то это часть бремени белого человека, – ответил советник Зе-Офиса. – Пять тысяч мы точно выдержим за собственный госбюджет – это не Бог весть что. Опять же, надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в руках. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образована гораздо больше, чем среднестатистический украинец и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет, наоборот, мы их будем использовать как переводчиков».

При этом он добавил, что украинцам нужно быть готовыми к тому, что афганские беженцы – это только начало.

«Вот тут украинцы начинают догадываться то, что вступление в ЕС и НАТО – это непросто плюшки бесконечные, это ещё разделение с ними тягот и забот, которые у них по всему миру. Большинство украинцев Афганистан или Йемен на карте не могут показать. А проблемы мы уже имеем, и будем иметь. Если мы хотим быть частью объединенной Европы, Запада, а мы хотим, то добро пожаловать в такие темы, как Йемен, Сирия, Мали, Судан и так далее», – обнадёжил Арестович.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины планирует отбирать из числа беженцев афганцев с опытом диверсионной работы, чтобы затем отправлять их на Донбасс.

Отметим, что перспектива в пять тысяч афганских беженцев на Украине по душе пришлась не всем.

«5000 тысяч человек собираются принять наши власти на нашей территории. От кого бежали эти вполне себе упитанные мужики?! От собственного народа?! И что они там делали такого, что им пришлось бежать?! И вообще, мало нам своих этнических конфликтов?!» – написала у себя в Facebook известная киевская телеведущая Снежана Егорова и прикрепила фото, где радостные афганские мужчины держат жовто-блакитные флажки и паспорта Украины.

«Почему эти люди получают с такой скоростью гражданство?! Они изучили и свободно владеют державною мовою?! Они знают законодательство?! Они инвестируют в экономику страны свои средства?!!! Может быть знания, какие? Как доблестно и вовремя сбежать из собственной страны?! А где их жены и многочисленные дети?! А если таковых не имеется, то возникает вопрос их сексуальной принадлежности и социального статуса? Мало нам своих пид@р@с@в? Я просто в шоке. Вам не кажется, что нас как-то по-крупному уже на@бывают?!» – возмущалась Егорова.