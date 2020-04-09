У Зеленского – большие проблемы на переговорах с Россией

09.04.2020, Киев, Игорь Петров

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, главный переговорщик по Донбассу от Киева, не будет отправлен в отставку, несмотря на громкий коррупционный скандал в Киеве, разразившийся после того, как в СМИ появились записи брата чиновника, торгующего государственными должностями.

Зеленский будет держаться даже за ставшего токсичным Ермака, поскольку он является последней близкой к президенту фигурой, которую пока еще принимают в Москве, а замены в команде комика нет. Об этом в интервью PolitWera заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть ряд фигур, у которых свои каналы коммуникации. Тот же Медведчук. Но у Зеленского в офисе президента других коммуникаторов сегодня нет. Даже при всей местечковости фигуры Ермака это последняя фигура в окружении Зеленского, которая дает ему хотя бы толику уверенности, что он что-то контролирует в стране», – сказал Андрей Золотарев.

К Медведчуку Зеленский никогда не обратится за помощью.

«Это исключено. Порошенко при всем его гротескном, напускном национализме коммуникация с Медведчуком как раз была. И была постоянно, и остается и сегодня, как ни странно. А у Зеленского как раз команда слабая», – сказал Андрей Золотарев.

Ранее политолог Руслан Бортник объяснял, что команда Зеленского долгое время вела борьбу за переговоры с Москвой без посредников, видя конкурентов как в Медведчуке, так и в группе олигарха Игоря Коломойского.

«Борьба за право коммуницировать с Кремлем. Это же не только политические аспекты, это торговля на миллиарды долларов ежегодно. Это серьезная экономика, и эта борьба является причиной кризиса между властью и «Оппозиционной платформой», между Зеленским и Коломойским в том числе», – пояснял Бортник.