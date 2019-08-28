У Зеленского цензурировали сообщение о переговорах с Болтоном

28.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон действительно обсуждал ситуацию с покупкой китайскими компаниями акций украинского авиапроизводителя «Мотор Сич».

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Это следует из сообщения посольства США на Украине о встрече Болтона с секретарем Совбеза Украины Александром Данилюком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посол Болтон обсудил, как США могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество и защиту промышленности от рисков недобросовестного экономического поведения Китая», – говорится в сообщении.

Интересно что, в пресс-релизе украинского Совбеза тема Китая вообще не упоминается – сообщение о встрече Болтона и Данилюка лишь сопровождается дежурными фразами об «активизации отношений» и «большие перспективы».

Как сообщал «ПолитНавигатор», визит Болтона в Киев связывается с продажей акций украинской аэрокосмической компании «Мотор Сич» китайским компаниям «Skyrizon» и «Xinwei». Перед Болтоном стоит задача помешать сделке, чтобы украинские технологии не оказались в руках Китая.

Ранее американский журнал Foreign Policy сообщил, что после визита в Киев советник президента США планирует отправиться с визитом в Минск.

Помимо кулуарных переговоров с украинской верхушкой, Болтон и руководитель посольства на Украине Уильям Тейлор вчера возложили цветы к «Стене памяти» в центре Киева – мемориалу в честь погибших в Донбассе украинских боевиков.

«Для меня большая честь отдать должное памяти той жертвы, которую принесли украинцы. Соединенные Штаты очень уважают тот дух единения, который украинцы проявили в борьбе, которые полегли за независимость Украины и которые увековечены в этой стене памяти. Народ США боролся за свою независимость и суверенитет, и мы понимаем, что значит эта борьба, поэтому мы солидаризируемся с народом Украины. Это честь для меня и посла Тейлора – присутствовать сегодня на этой церемонии», – заявил Болтон.