Украина потеряла крылья, а теперь – и пламенный мотор

27.08.2019, Киев, Александр Ростовцев

«Аграрная сверхдержава» продолжает избавляться от проклятого советского наследия. На этот раз шароварники загнали с потрохами по сходной цене своё крупнейшее оборонное предприятие «Мотор Сич» китайским инвестиционным компаниям Skyrizon и Xinwei Group.

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Об этой сделке стало известно ещё в начале июня, когда китайские компании и концерн Укроборонпром подали в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) совместное заявление о передаче соответственно 50% и 25% акций «Мотор Сич».

Фактически, продажа предприятия китайцам уже состоялась, а обращение в АМКУ было не более чем соблюдением формальностей.

В том, что сделка состоится, мало кто сомневался, поскольку ранее стало известно о том, что Chongqing Tianjiao Aviation Power Company в сотрудничестве с украинской «Мотор Сич» зарегистрировала в КНР новое предприятие (Chongqing Tianjiao Xiqi Aviation Power Conpany) c уставным капиталом 4 млрд юаней.

Открытые источники сообщают, что китайская компания при финансовом содействии администрации Чунцина (мегаполиса, представляющего собой самостоятельную административную единицу к юго-востоку от центра Китая) построит в районе Лянцзян жилой комплекс и создаст всю необходимую инфраструктуру для нового двигателестроительного предприятия. Общая стоимость проекта оценивается в 20 млрд юаней, из которых 1,7 млрд выделяется на переезд от двух тысяч до трех тысяч сотрудников «Мотор Сич» и членов их семей в КНР.

город Чуньцин, где будет развёрнуто производство новых авиадвигателей

Китайские СМИ сообщают, что на предприятии планируется наладить выпуск турбовальных, турбореактивных двухконтурных и турбовентиляторных двигателей военного назначения, а также газовых турбин для перспективных китайских гражданских самолётов.

Первым делом в Чунцине постараются организовать выпуск Д-18Т, необходимого для создания собственного тяжелого транспортного самолета, что-то вроде «Суперруслана», способного перемещать 171 тонну груза на дальность 15 тысяч км без дозаправки.

Следующими в приоритете значатся двигатели АИ-222К-25Ф и АИ-25ТЛК. Их стабильные поставки необходимы ВВС и ВМС НОАК для поддержания летной готовности учебно-тренировочных и боевых самолетов JL-8, 9, 10, а также для гарантированных поставок легких ударных L-15 на международный рынок вооружения. В планах китайских производственников также намечен выпуск АИ-9500Ф, который позволит ВМС НОАК реализовать проект легкого палубного универсального боевого самолёта.

китайский аналог Як-130, лёгкий штурмовик JL-10

Третьим по значимости в списке значится турбовентиляторный двигатель Д-27, остро необходимый китайским авиастроителям для реализации программы среднего военно-транспортного самолёта «Юнь-30», способного поднять в воздух 30 тонн полезной нагрузки при общем весе 80 тонн. Расчетная скорость «Юнь-30» – 600–700 км/час, дальность полета с максимальной нагрузкой – от 6000 до 7000 км. Весьма вероятно, что при создании «Юнь-30» китайцы «творчески переосмыслят» наработки КБ «Антонов».

О том, что китайцы уже вовсю осваивают двигатель Д-27, подтверждает видео испытаний турбовинтового самолёта дальнего радиолокационного дозора KJ-600 с испытательного аэродрома в районе города Синань. Судя по соосным винтам двигателей, повышающим эффективность при коротком разбеге с палубы авианосца, «Мотор Сич» передала Первой китайской авиационно-промышленной корпорации образцы Д-27 в качестве задатка. Осталось только развернуть и отладить их производство.

новый китайский самолёт ДРЛО KJ-600

Номером четыре идет Д-436, который планируется серийно устанавливать на китайских аналогах транспортных и пассажирских Ан-178. Не исключено также, что этими двигателями китайцы начнут оснащать мощные самолеты-амфибии, необходимые для дежурства в противопожарных подразделениях Народной вооруженной полиции КНР и ВМС НОАК для транспортной связи с островными территориями.

Следует заметить, что в китайских планах модернизации собственной отрасли авиадвигателестроения сделана стратегическая ставка на утечку мозгов из Украины. В Поднебесной надеются, что они помогут наладить серийный выпуск целого спектра силовых агрегатов, таких, как Д-136, АИ-136Т, ТВ3-117ВМА-СБМ1В и МС-500В.

Это позволит Китаю полностью выполнить программу импортозамещения, избавившись от зависимости поставок авиадвигателей и запчастей из России, а также разработать более продвинутые образцы вертолетов. По китайским оценкам, первые партии перечисленных моделей двигателей будут изготовлены из украинских комплектующих, что обеспечит необходимый уровень качества.

Весьма вероятно, что специалисты «Мотор Сич» облегчат китайским конструкторам разработку и освоение перспективных малых турбореактивных двигателей, необходимых для крылатых и противокорабельных ракет.

Не исключено, что в том же районе Чунцина будут размещены производства и жилые кварталы для сотрудников украинского КБ «Южное», которое уже сделало большой шаг навстречу китайским ракетостроителям, продав им техническую документацию и образцы двигателей РД-170, РД-120 и РД-9.

Вся эта беспрецедентная торговля интеллектуальным достоянием СССР стала возможна благодаря пакету законов, принятого необандеровцами в «пятилетку Порошенко»: закон, разрывающий военно-техническую кооперацию с Россией, а также достаточно свежую подлянку, разрешающей Украине вольное обращение с советской и общей с Россией интеллектуальной собственностью, включая военно-технические секреты.

Украина и раньше приторговывала советскими военно-техническими секретами. В частности, почти все новые китайские самолёты, построенные в последние 30 лет, так или иначе основаны на советском заделе, которым Украина потихоньку приторговывала. Но до столь мощной распродажи ликвидационной комиссией во главе с Зеленским ключевых производств оборонного значения, за 28 лет «незалежности», дело ещё не доходило.

Американцев, целых пять лет радовавшихся разрыву военно-промышленной кооперации Украины с Россией, продажа остатков КБ «Антонов» и чудом сохранившейся «Мотор Сич» китайцам, откровенно не обрадовало.

«Мотор Сич» – один из крупнейших производителей двигателей для авиационной промышленности в мире. Его приобретение китайскими компаниями существенно повысит как оборонительные, так и наступательные способности вооруженных сил КНР.

С другой стороны, продажа «Мотор Сич» одному из главных геополитических противников США наводит на мысль, что Зеленский и его непосредственные хозяева умышленно подложили свинью американцам за недостаточную, по их мнению, политическую и экономическую помощь послемайданной Украине.

«Мотор Сич» была основным поставщиком авиационных и вертолётных двигателей для российской авиации, но с запретом военно-технического сотрудничества потеряла главный рынок сбыта, а новых не приобрела: попытки скооперироваться с западным авиапромом в течение пяти лет закончились фиаско – американцы самым жесточайшим образом пресекали все поползновения своих «украинских стратегических партнёров» влезть на свою полянку.

В результате, выбор «Мотор Сич» был невелик: либо сотрудничество с авиастроительными предприятиями Китая, либо Индии. Два года назад создавалось впечатление, что ошмётки украинского авиапрома достанутся Индии, однако Китай успел раньше, сделав предложение, от которого украинцы не смогли отказаться. Достаточно вспомнить скандал с продажей китайцам недостроенной «Мрии» и советских архивов разоренного концерна «Антонов».

В убытке не только американцы. Мстительные селюки всё-таки умудрились нанести серьёзный ущерб России. Безусловно, КНР не завтра научится собирать советские авиадвигатели равноценного качества, но это всего лишь вопрос времени. У России тоже есть большие проблемы с импортозамещением. В чём-то отечественным двигателистам удалось закрыть бреши, в чём-то нет.

В частности, отсутствие собственных авиадвигателей для гидросамолётов Бе-200 стало причиной проигрыша индийского тендера, поскольку замена украинских двигателей на французские SaM146 не улучшила экспортную привлекательность самолёта. Нашим гидропланам индийцы предпочли машины производства Канады и Китая. Новый отечественный ПД-14 оказался избыточно мощным для Бе-200, а нехватку поставок из Украины необходимых двигателей за пять лет компенсировать собственными силами так и не удалось.

Но главная проблема заключается в том, что Россия до сих пор не создала собственного «большого» двигателя. С этим связаны трудности реализации проекта собственного широкофюзеляжного пассажирского лайнера и вынужденно отложенное до лучших времён возобновление производства транспортных самолётов «Руслан».

Руслан

Собственный «большой» ПД-35 обещает стать весьма перспективным агрегатом, но его обещают отладить и сертифицировать не ранее 2030 года.

Кроме того, зависимость Китая от поставок российских авиадвигателей военного назначения делала восточного партнёра более сговорчивым по ряду важных для России вопросов.

Новый вызов ставит перед Россией нелёгкую задачу: в течение ближайших десяти лет прыгнуть выше головы и превзойти двигатели, попавшие в руки китайцев благодаря сговорчивости украинских небратьев.