У Зеленского готовятся к демонтажу Минских соглашений 

01.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент–«миротворец» Владимир Зеленский совершенно не обращает внимание на преступные заявления украинских русофобов в отношении жителей Донбасса

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Все более радикальные призывы, направленные на эскалацию конфликта на территории Донбасса, звучат на Украине. Так, скандальный львовский журналист Остап Дроздов выступил за полную блокаду ДНР и ЛНР, жители которых, по его словам, должны «сдохнуть» за свое мнение, свою жизненную позицию.

Вот такие «европейские ценности» и приверженность «демократическим традициям» транслирует «незалежна». При этом подобные заявления грубо нарушают законодательство самой Украины, поскольку должны быть квалифицированы как «умышленные действия, направленные на разжигание вражды и ненависти, а также на ограничение прав граждан по признакам местожительства, политических и других убеждений», – заявил Муратов.

Он отметил, что если Зеленский и его «слуги» попустительствуют таким заявлениям, то они будут закрывать глаза и на противоправные действия, которые, как показала практика, за этим рано или поздно следуют.

«Такую позицию власти можно трактовать либо как правовой беспредел в стране и полнейшую беспомощность перед националистами, либо как подготовку к демонтажу Минских соглашений. Соответствующие заявления уже неоднократно озвучивались как глашатаями режима, так и самим Зеленским. В условиях международного экономического кризиса и дестабилизации мирового порядка Киев может отказаться от взятых на себя обязательств и предпринять попытку реванша на территории Донбасса», – добавил общественник.

«В свою очередь при необходимости, защитники народных республик готовы дать достойный ответ, как это было не раз, потому что стоят за свои дома, за свой выбор и за будущее – своё и своих детей!» – подчеркнул Муратов.