30.05.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галиция, Донбасс, Крым, Политические репрессии, Политические убийства, Россия, Русская Весна, Украина
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Львовский телеведущий призвал уничтожить жителей Крыма и Донбасса


Украина должна осуществить тотальную блокаду Крыма и Донбасса, чтобы полностью уничтожить население этих регионов, любые отношения с живущими там – это «финансирование терроризма».

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сторонник тотальный, глухой, безальтернативной блокады Крыма и Донбасса, будь моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего, закрыл бы все.

Хотели Путина – умирайте, мойтесь в лужах, жрите привозную воду с русского континента, хотели к Путину – пожалуйста. Ещё и мост вам провёл, езжайте туда за водой питьевой», – призвал Дроздов.

Он добавил, что пенсионеров в Донбассе воспринимает как «КГБшных недобитков».

«Я считаю, что любые торговые, коммунальные на уровне энергоносителей отношения с той территорией приравниваются в моем понимании к финансированию терроризма.

Мы даём двойные пенсии, которые их бабульки, недобитки КГБшные, берут в гривнах», – добавил Дроздов.

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