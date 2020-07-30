У Зеленского готовятся к распилу новых фондов по восстановлению Донбасса

30.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Обстрел ВСУ трубопровода в ДНР – это яркое, а главное, «результативное шоу для коллеги из Швейцарии», поставленное окружением президента Украины Владимира Зеленского с целью выклянчить побольше западных грантов якобы на восстановление Донбасса.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал экономическое восстановление Донбасса одной из основ его безопасной реинтеграции в состав Украины. При этом он добавил, что вскоре будет утверждена стратегия развития региона и уже сегодня создаются соответствующие фонды.

Так, на прошлой неделе Донбасс посетила президент Швейцарии, для которой Зеленский устроил личную экскурсию, а заодно договорился о выделении Украине 108 млн швейцарских франков в качестве гуманитарной и технической помощи. При этом 1,4 млн швейцарских франков будет выделено непосредственно на нужды КП «Вода Донбасса», – рассказал Муратов.

Он напомнил, что как раз накануне визита президент Швейцарии по «удивительному» стечению обстоятельств в результате обстрела со стороны ВСУ существенные повреждения получили напорные трубопроводы канала «Северский Донец – Донбасс», в результате чего подача воды снизилась почти в три раза.

«Комику Зеленскому удалось устроить яркое, а главное, результативное шоу для коллеги из Швейцарии. И сколько таких показательных выступлений еще впереди, если для этого создаются специальные фонды и государственная программа!

Такими темпами в умении доить европейских и американских налогоплательщиков с последующим распилом полученных средств между заинтересованными лицами пан Зе может переплюнуть даже своего предшественника, оскандалившегося совместными многомиллиардными махинациями с Байденом», – отметил общественник.

При этом он выразил уверенность, что выделенные Украине средства вряд ли дойдут до реализации этих проектов, «а мирные жители по обе стороны от линии соприкосновения будут ещё больше страдать от постановочно-декорационных мероприятий преступного киевского режима».